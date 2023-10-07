Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября. Сыграют Россия U20, Россия U18, Беларусь U20 и Казахстан U20

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Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября.

С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоится Лига Ставок Кубок Будущего.

В традиционном осеннем международном турнире сыграют молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.

Молодежная сборная России – действующий обладатель Кубка, в ноябре 2022 года команда выиграла все три своих матча на турнире.

Помимо классического хоккея, 5 ноября сборные команды также сыграют в формате 3х3.

Все матчи турнира пройдут во дворце спорта «Юбилейный»

1 комментарий

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Иван Иванов
Какие соперники такое и будущее.
Зато победа в кармане)
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