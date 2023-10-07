Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября. Сыграют Россия U20, Россия U18, Беларусь U20 и Казахстан U20
Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября.
С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоится Лига Ставок Кубок Будущего.
В традиционном осеннем международном турнире сыграют молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.
Молодежная сборная России – действующий обладатель Кубка, в ноябре 2022 года команда выиграла все три своих матча на турнире.
Помимо классического хоккея, 5 ноября сборные команды также сыграют в формате 3х3.
Все матчи турнира пройдут во дворце спорта «Юбилейный»
Зато победа в кармане)