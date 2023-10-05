Форвард «Авангарда» Спунер пропустит матч с «Ак Барсом». У него 2 очка и «минус 4» в последних 5 играх
Райан Спунер пропустит матч «Авангарда» против «Ак Барса».
Канадский нападающий не включен в заявку команды на игру регулярного чемпионата КХЛ.
В последних двух матчах Райан Спунер был переведен из центра первого звена на фланг второй тройки нападения.
В матче с «Ак Барсом» место Спунера занял Денис Венгрыжановский в сочетании с Валентином Пьяновым и Игорем Гераськиным.
В последних пяти матчах Спунер набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 4». Двумя очками форвард отметился в матче против «Куньлуня» (4:3 ОТ), забив победный гол в овертайме.
Всего в активе нападающего 13 (5+8) баллов в 12 матчах.
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