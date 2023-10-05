Форвард «Авангарда» Спунер пропустит матч с «Ак Барсом». У него 2 очка и «минус 4» в последних 5 играх

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Райан Спунер Хоккей

Райан Спунер пропустит матч «Авангарда» против «Ак Барса».

Канадский нападающий не включен в заявку команды на игру регулярного чемпионата КХЛ.

В последних двух матчах Райан Спунер был переведен из центра первого звена на фланг второй тройки нападения.

В матче с «Ак Барсом» место Спунера занял Денис Венгрыжановский в сочетании с Валентином Пьяновым и Игорем Гераськиным.

В последних пяти матчах Спунер набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 4». Двумя очками форвард отметился в матче против «Куньлуня» (4:3 ОТ), забив победный гол в овертайме.

Всего в активе нападающего 13 (5+8) баллов в 12 матчах.

8 комментариев

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Габорик
В прошлом году один тренер также Ткачева воспитывал. Чем все для этого тренера закончилось - все помнят :)
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Lahtenpohia
Кравец сам себя закапывает. ну окей
+3
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Goodvin55
То что кто-то не сыграет из за гриппа было известно ещё утром.
+1
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pavelrytov@icloud.com
Пускай отдыхает. Сезон длинный, еще успеет наесться. Шанс для молодежи
+1
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Сергей Бакин
Может малины объелся))
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Антон Фёдоров
ну, сравнение так себе.
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Rakamakaf0
Без Ложкина тем более с барсами тяжеловато будет, хотя за одно глянем как без него будет.
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Персональные данные Номер 67327384
5 на 3 забьют надеюсь
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