Форвард «Авангарда» Спунер пропустит матч с «Ак Барсом». У него 2 очка и «минус 4» в последних 5 играх

Райан Спунер пропустит матч «Авангарда» против «Ак Барса».

Канадский нападающий не включен в заявку команды на игру регулярного чемпионата .

В последних двух матчах был переведен из центра первого звена на фланг второй тройки нападения.

В матче с « » место Спунера занял Денис Венгрыжановский в сочетании с Валентином Пьяновым и Игорем Гераськиным.

В последних пяти матчах Спунер набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 4». Двумя очками форвард отметился в матче против «Куньлуня» (4:3 ОТ), забив победный гол в овертайме.

Всего в активе нападающего 13 (5+8) баллов в 12 матчах.