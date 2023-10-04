Плющев о «Ладе»: «Там 12-14 человек из СКА, которые далеко не лавочку шлифовали. Им есть, что и кому доказывать. Успех объясним»

Владимир Плющев отметил вклад игроков из СКА в успехи «Лады».

– Как объясните успех «Лады» и « »?

То, что так лихо стрельнули « » и «Сочи», – это не совсем просчитывалось. Потому что «Сочи» на протяжении многих лет не может поймать свою игру. Все было связано с бывшими тренерскими кадрами, наверняка не соответствовавшими [задачам].

Ну, вот Кокорев нашел ту ниточку, которая ведет команду. Она играет не так стабильно, но интересно. И то, что «Сочи» так по-боевому зарабатывает очки, – это, конечно, заслуга тренеров. Они сумели внушить игрокам, что могут играть и показывать неплохой результат.

«Лада» компоновалась тоже «с листа». Но все-таки игроками, которые имели достаточно хороший опыт. По-моему, там человек 12 или 14 из СКА, которые далеко не лавочку шлифовали. Результат объясним, но все равно в дальнейшем будут игры, которые будут потихоньку расставлять все по своим местам.

– Вы отметили, что «Лада» собрана из тех, кто не пригодился своим командам, в основном . Не считаете, что успех как раз связан с тем, что им есть что доказывать?

– Это психология, она у каждого игрока существует. В свое время ХК МВД занял второе место, а команда формировалась из четвертых-пятых звеньев других клубов. Даже пятых-шестых. Поэтому да, ребятам есть, что доказывать, и есть кому, видимо, доказывать.

Но я еще раз повторюсь, что пришли не мальчики, а готовые игроки, со своим видением игры. А самое главное, что многие из них уже играли в связках до этого. Так что их успех, в общем-то, ожидаем, – сказал заслуженный тренер России.