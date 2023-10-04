Степан завершил карьеру в 33 года. Форвард набрал 515 очков в 890 матчах в НХЛ
Дерек Степан завершил карьеру в 33 года.
Форвард провел 13 сезонов в НХЛ (с 2010 по 2023 годы).
В общей сложности он провел 890 матчей в регулярных чемпионатах за «Рейнджерс», «Аризону», «Оттаву» и «Каролину». В его активе 515 (182+333) очков.
В розыгрышах плей-офф у Степана 120 матчей и 55 (20+35) баллов. В 2014 году он доходил до финала Кубка Стэнли с клубом из Нью-Йорка.
В составе молодежной сборной США Дерек выиграл МЧМ в 2010 году.
Комментарии