Степан завершил карьеру в 33 года. Форвард набрал 515 очков в 890 матчах в НХЛ

Теги Рейнджерс Каролина НХЛ Дерек Степан Хоккей

Дерек Степан завершил карьеру в 33 года.

Форвард провел 13 сезонов в НХЛ (с 2010 по 2023 годы). 

В общей сложности он провел 890 матчей в регулярных чемпионатах за «Рейнджерс», «Аризону», «Оттаву» и «Каролину». В его активе 515 (182+333) очков. 

В розыгрышах плей-офф у Степана 120 матчей и 55 (20+35) баллов. В 2014 году он доходил до финала Кубка Стэнли с клубом из Нью-Йорка.

В составе молодежной сборной США Дерек выиграл МЧМ в 2010 году. 

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