Федоров о командном собрании: «Говорили о характере, спортивной злости, что ЦСКА – великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Константин Окулов Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал победу над «Сочи».

ЦСКА победил со счетом 7:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ребят – с победой. Наших болельщиков тоже, спасибо им за поддержку. Удалось сыграть все 60 минут.

Были необязательные удаления, где‑то потеряли концентрацию. В целом игра оставила хороший осадок, но останавливаться на достигнутом мы не будем.

У нас есть проблемы, которые надо решать. Доволен скоростью команды.

– Распространяется информация, что вчера у команды было собрание и разговор на повышенных тонах. Можете подтвердить?

– Журналисты всегда правы. Это было запланированное собрание.

Были озвучены моменты, где мы не совсем правильно играем, выполняем свои обязанности.

Мы много говорили о характере, о спортивной злости, о том, что ЦСКА – великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть.

Константин Окулов забил первый гол в сезоне. Что можете сказать о его настрое? Вы говорили с ним?

– Рад за Костю. Молодец. Настрой у него всегда был, но многое не получалось. Причины мы обсуждали не один на один, а командно.

Мы волновались за ситуацию, знали, что мастерство и характер никуда не делись из нашего коллектива, но что‑то не получалось.

Такая у нас работа, мы – команда, отдались процессу, сыграли на команду – это самый важный момент, который я хочу отметить.

Как только мы играем на команду, все остальное прикладывается, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

1 комментарий

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Tarry Stellartown
Я думал они просто под нагрузками играют
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