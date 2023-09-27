Шнайдер завершил карьеру в 37 лет. Экс-вратарь «Ванкувера» и «Нью-Джерси» провел 410 матчей в НХЛ
Бывший вратарь клубов НХЛ Кори Шнайдер завершил карьеру в 37 лет.
Американец провел 410 матчей в регулярных чемпионатах лиги за «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» (171 победа, 26 игр на ноль, 91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).
В сезоне-2010/11 Шнайдер выиграл «Уильям Дженнингс Трофи» вместе с Роберто Луонго, так как «Ванкувер» меньше всех пропустил в регулярном чемпионате. В том же сезоне он провел 5 игр в плей-офф, в котором «Кэнакс» дошли до финала Кубка Стэнли.
В последний раз Кори сыграл в НХЛ в сезоне-2021/22 (единственный матч за «Айлендерс»). Прошлый сезон он полностью провел в АХЛ.
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