Где смотреть Динамо – Авангард, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 29 сентября
В пятницу, 29 сентября, сыграют Динамо и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – Авангард
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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