Где смотреть Локомотив – Металлург Мг, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 25 сентября
В понедельник, 25 сентября, сыграют Локомотив и Металлург Мг в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Комментарии