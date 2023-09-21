Щитов о СКА: «Хороший тренерский штаб, хорошее нападение, но не хватает сыгранности. Не вижу проблем у команды»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Никита Щитов дал комментарий об игре СКА.

Петербургская команда обыграла «Северсталь» (4:1) и прервала серию из пяти поражений подряд.

«Им немного не хватает сыгранности, сейчас она будет постепенно приходить. Это начало нового чемпионата.

Не вижу у этой команды проблем, у СКА хороший тренерский штаб, хорошее нападение. Сейчас сыгранность должна улучшаться.

Главное, чтобы новые игроки подходили по концепции, игровому мышлению, собрано много скоростных игроков.

Какое‑то время уйдет на притирку друг к другу. Все будет нормально», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

3 комментария

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5kywn5cddd
Состав у них намного слабее , чем год назад. В прошлом году был топчик!
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Камбоджа134
И что хорошего он увидел в тренерском штабе?🤔
Очередной лизунишка)
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v2xvhymqmr
лизнул ромке
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