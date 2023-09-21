Щитов о СКА: «Хороший тренерский штаб, хорошее нападение, но не хватает сыгранности. Не вижу проблем у команды»
Никита Щитов дал комментарий об игре СКА.
Петербургская команда обыграла «Северсталь» (4:1) и прервала серию из пяти поражений подряд.
«Им немного не хватает сыгранности, сейчас она будет постепенно приходить. Это начало нового чемпионата.
Не вижу у этой команды проблем, у СКА хороший тренерский штаб, хорошее нападение. Сейчас сыгранность должна улучшаться.
Главное, чтобы новые игроки подходили по концепции, игровому мышлению, собрано много скоростных игроков.
Какое‑то время уйдет на притирку друг к другу. Все будет нормально», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
Очередной лизунишка)