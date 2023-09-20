Тестовые матчи на «СКА-Арене» планируется провести в ноябре

Теги СКА КХЛ Дмитрий Сватковский Матч звезд КХЛ ТАСС СКА-Арена Хоккей

Тестовые матчи на «СКА-Арене» планируется провести в ноябре.

Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – 21,5 тысячи зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись. 

9 и 10 декабря на арене должен пройти Фонбет Матч звезд КХЛ. 

«8 сентября было техническое опробование льда. В нем принял участие Илья Ковальчук – человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями. Считаю, что все прошло достаточно хорошо. Предложения были высказаны в рабочем порядке, идеально ничего не бывает, есть над чем работать.

Сейчас самое главное – получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм.

Думаю, они должны пройти где-то в ноябре. Думаю, сначала будем заполнять 30-40% арены , потом 50%, посмотрим, что с инженерными системами. У нас несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звезд КХЛ», – сказал гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий