Тестовые матчи на «СКА-Арене» планируется провести в ноябре.

Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – 21,5 тысячи зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись.

9 и 10 декабря на арене должен пройти Фонбет Матч звезд КХЛ.

«8 сентября было техническое опробование льда. В нем принял участие Илья Ковальчук – человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями. Считаю, что все прошло достаточно хорошо. Предложения были высказаны в рабочем порядке, идеально ничего не бывает, есть над чем работать.

Сейчас самое главное – получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм.

Думаю, они должны пройти где-то в ноябре. Думаю, сначала будем заполнять 30-40% арены , потом 50%, посмотрим, что с инженерными системами. У нас несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звезд », – сказал гендиректор арены Дмитрий Сватковский.