Подъяпольский из «Лады» отразил 170 из 177 бросков в 5 последних матчах. Экс-вратарь СКА выиграл 4 игры из них

Теги Лада СКА КХЛ Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский помог «Ладе» выиграть 4 из 5 последних игр.

Голкипер тольяттинской команды отразил 36 из 37 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

Владислав Подъяпольский принял участие в последних пяти играх «Лады», отразив в общей сложности 170 бросков из 177.

Статистика вратаря в последних пяти матчах:

«Лада» – «Амур» (5:1) – 33 отраженных броска из 34;

«Трактор» – «Лада» (1:3) – 31 из 32;

«Металлург» – «Лада» (3:2 ОТ) – 31 из 34;

«Металлург» – «Лада» (1:3) – 39 из 40;

«Трактор» – «Лада» (1:2) – 36 из 37.

Ранее Подъяпольский выступал в составе СКА. В прошедшее межсезонье петербургский клуб обменял Владислава в «Ладу».

«Лада» выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 4-й на Востоке. У команды Браташа – 5 игр подряд с очками

11 комментариев

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Sever12
Бывшие голкиперы СКА, как показывает практика, играют здорово....только не в СКА, ну это вероятно система сказывается, только вот до СКА они тоже здорово играли, а в самом СКА тем временем идёт становление команды, оно идёт и идёт, каждый год и проходит мимо))))
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Booligan
Зарядился от лавки СКА
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Ruscello
Хороший вратарь, но не для Ротенберга. А так запомнился по СКА -реакцией и черными щитками.)
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Maxim Shumov
Йозеф Борисович скоро скажет, что этот прогресс в игре - результат его тренерских методик? Шестеркина уже вырастил, теперь сделал еще одного кипера мирового уровня💪🏻
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zenitka
Влад в СКА играл не важно,но в Ладе ожил.Пошел на пользу переход.Мне кажется в СКА какая то нездоровая обстановка или слишком сильное давление,раз игроки при переходе в другие команды чудным образом преображаются
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Rodgeras
Подписывайте контракты со СКА! Будете играть в Ладе и в Сочи
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Einfach Safari
помню в металлурге нк так же играл)
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Nikola Shell
Ответ Эд..19
И почему «экс-вратарь СКА»? за который он провёл всего пол-сезона и только 18 матчей? Для хайпа? :(( Почему не экс-вратарь Северстали (141 матч за клуб)? И Владислав прежде всего воспитанник новокузнецкой школы хоккея, о чём молчок.
потому что прошлый клуб СКА, а не Сева
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