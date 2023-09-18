Подъяпольский из «Лады» отразил 170 из 177 бросков в 5 последних матчах. Экс-вратарь СКА выиграл 4 игры из них
Владислав Подъяпольский помог «Ладе» выиграть 4 из 5 последних игр.
Голкипер тольяттинской команды отразил 36 из 37 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).
Владислав Подъяпольский принял участие в последних пяти играх «Лады», отразив в общей сложности 170 бросков из 177.
Статистика вратаря в последних пяти матчах:
«Лада» – «Амур» (5:1) – 33 отраженных броска из 34;
«Трактор» – «Лада» (1:3) – 31 из 32;
«Металлург» – «Лада» (3:2 ОТ) – 31 из 34;
«Металлург» – «Лада» (1:3) – 39 из 40;
«Трактор» – «Лада» (1:2) – 36 из 37.
Ранее Подъяпольский выступал в составе СКА. В прошедшее межсезонье петербургский клуб обменял Владислава в «Ладу».
«Лада» выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 4-й на Востоке. У команды Браташа – 5 игр подряд с очками
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