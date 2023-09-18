Подъяпольский из «Лады» отразил 170 из 177 бросков в 5 последних матчах. Экс-вратарь СКА выиграл 4 игры из них

Владислав Подъяпольский помог «Ладе» выиграть 4 из 5 последних игр.

Голкипер тольяттинской команды отразил 36 из 37 бросков в матче Фонбет чемпионата против «Трактора» (2:1).

принял участие в последних пяти играх «Лады», отразив в общей сложности 170 бросков из 177.

Статистика вратаря в последних пяти матчах:

«Лада» – «Амур» (5:1) – 33 отраженных броска из 34;

«Трактор» – «Лада» (1:3) – 31 из 32;

«Металлург» – «Лада» (3:2 ОТ) – 31 из 34;

«Металлург» – «Лада» (1:3) – 39 из 40;

«Трактор» – «Лада» (1:2) – 36 из 37.

Ранее Подъяпольский выступал в составе . В прошедшее межсезонье петербургский клуб обменял Владислава в «Ладу».

«Лада» выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 4-й на Востоке. У команды Браташа – 5 игр подряд с очками