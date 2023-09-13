Где смотреть Локомотив – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 23 сентября
В субботу, 23 сентября, сыграют Локомотив и ЦСКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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