Где смотреть Сибирь – Авангард, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 21 сентября
В четверг, 21 сентября, сыграют Сибирь и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Сибирь».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сибирь – Авангард
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.
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