Сет Джонс хочет стать новым капитаном «Чикаго». Пост вакантен после ухода Тэйвса

Сет Джонс заявил, что хочет стать новым капитаном «Чикаго».

Пост вакантен после ухода из команды , носившего капитанскую нашивку с июля 2008 года.

«Я всегда хотел быть капитаном. Я учился у настоящих лидеров – , , Джонатана Тэйвса. Я поиграл с некоторыми из величайших капитанов, которых мы знали.

Я понимаю текущую ситуацию, в которой находится команда. Я сосредоточен на том, чтобы играть в свою игру и быть лидером независимо от того, есть у меня нашивка или нет. В этом смысле ничего не изменится.

В последнее время Тэйвс всегда говорил, что в раздевалке у каждого есть голос, каждый может высказаться. Не должно быть так, чтобы только 4-5 парней могли что-то сказать. Хотя бы кому-то и 18 лет, он тоже должен иметь возможность высказать свое мнение. Я проникся этими словами», – сказал .

Контракт 28-летнего американца с «Блэкхокс» действует до 2030 года, кэпхит – 9,5 миллиона долларов.