Сет Джонс хочет стать новым капитаном «Чикаго». Пост вакантен после ухода Тэйвса

Теги Чикаго Ши Уэбер НХЛ Джонатан Тэйвс Ник Фолиньо Сет Джонс Хоккей

Сет Джонс заявил, что хочет стать новым капитаном «Чикаго».

Пост вакантен после ухода из команды Джонатана Тэйвса, носившего капитанскую нашивку с июля 2008 года. 

«Я всегда хотел быть капитаном. Я учился у настоящих лидеров – Ши Уэбера, Ника Фолиньо, Джонатана Тэйвса. Я поиграл с некоторыми из величайших капитанов, которых мы знали. 

Я понимаю текущую ситуацию, в которой находится команда. Я сосредоточен на том, чтобы играть в свою игру и быть лидером независимо от того, есть у меня нашивка или нет. В этом смысле ничего не изменится. 

В последнее время Тэйвс всегда говорил, что в раздевалке у каждого есть голос, каждый может высказаться. Не должно быть так, чтобы только 4-5 парней могли что-то сказать. Хотя бы кому-то и 18 лет, он тоже должен иметь возможность высказать свое мнение. Я проникся этими словами», – сказал Джонс

Контракт 28-летнего американца с «Блэкхокс» действует до 2030 года, кэпхит – 9,5 миллиона долларов. 

 

2 комментария

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Stan91_AVS
Только себя поставить капитаном увы не получится, разве только ты не сын Ротенберга и играешь за сами знаете за кого
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Fandorin Erast
В будет Бедард,по образу и подобию Макдака!
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