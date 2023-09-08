Где смотреть ЦСКА – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 18 сентября

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Хоккей

В понедельник, 18 сентября, сыграют ЦСКА и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.

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Во сколько играют ЦСКА – Локомотив

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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