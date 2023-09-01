Где смотреть СКА – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, сыграют СКА и Спартак в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Санкт-Петербург)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют СКА – Спартак
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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