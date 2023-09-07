«Филадельфия» продлила Фроста на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов

Теги Филадельфия НХЛ Морган Фрост Хоккей

«Филадельфия» продлила Моргана Фроста на 2 года с кэпхитом 2,1 млн долларов.

24-летний центрфорвард находился в статусе ограниченно свободного агента. По прошлому однолетнему контракту с клубом его зарплата составляла 800 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне Фрост провел в регулярном чемпионате 81 матч и набрал 46 (19+27) очков. Он обновил личные рекорды по играм за сезон и всем трем показателям результативности. 

Канадец был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2017 под общим 27-м номером в 1-м раунде. 

1 комментарий

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saa1910mail@gmail.com
По подписаниям Бриер адекват.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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