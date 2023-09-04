Александр Овечкин: «Обожаю ходить на американский футбол, приехать перед игрой – шашлычки, бургеры. Бейсбол не люблю – скучно и долго, заснул, проснулся – только 2-й иннинг»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ НФЛ MLB Вашингтон Хоккей

Александр Овечкин заявил, что любит посещать игры американского футбола.

– Хотел узнать про «Вашингтон Редкинз» (клуб в 2020 году изменил название на «Вашингтон Коммандерс» из-за обвинений в расизме – Sports.ru). Есть шансы в этом сезоне?

– Когда я первый раз туда приехал, то не понимал, что такое бейсбол, американский футбол. Мне понадобилось 5-6 лет, чтобы я хотя бы какие-то правила понимал.

А сейчас я реально обожаю ходить на игры, обожаю смотреть матчи. Это реально захватывает. Они машины просто. Они очень быстро бегают.

– Ты любишь ходить на стадион, на американский футбол?

– Конечно. Особенно люблю, когда мы приезжаем большой компанией перед началом игры – шашлычки, бургеры. Там любят вот это все делать.

– Интересно смотреть со стадиона?

– Очень интересно. Во-первых, все кричат, все болеют – вся энергетика. Сам заряжаешься, прикольно.

– Бейсбол.

– Бейсбол – совсем другое. Очень много людей приходят просто... Билет стоит пять долларов. Пришел с семьей, можно поспать. Заснул, проснулся – только второй иннинг идет. 

– Дмитрий Яшкин рассказал мне, что был на «Сент-Луис Кардиналс» – убрал 17 пиво, и игра еще идет. А ты на «Вашингтон Нэшэнлс» ходишь?

– Редко. Особо не люблю ходить на бейсбол, потому что, во-первых, скучно, а, во-вторых, долго.

– А если с пивом?

– То же самое. 17 или 20 выпил и пошел домой после второго иннинга.

– Тебя не раздражает, что средний бейсболист получает больше, чем Мэттьюс, который выбил 15 миллионов долларов и все такие: «Воу!».

– Ну такие зарплаты, что теперь сделаешь, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

18 комментариев

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Lari
Не то что бейсболе, я и на играх РПЛ засыпаю, тягамотину смотреть.
+6
0
+6
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гилберт
РедСкинз наверное. Ну и Коммандерс они позже стали, а год или два играли с уникальным названием Вашингтон Футбол Тим.
+6
-2
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paradose
Ответ гилберт
Когда фаны выбирали новое название, странно что никто не предложил Вашингтон Путин Тим.
Washington Vladimirs
+6
-2
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DYNAMOLEG
Ответ ftw2002@yandex.ru
Если у них пиво по 0,5 как у нас, то 20 это много, это 10 литров получается. А как же режим? или это так он шутит? Для меня 5 кружечек пустяк, но 20 - это очень много)
По 0,33
+2
0
+2
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гилберт
Так ты спи подольше и просыпайся в 9м иннинге.
+3
-2
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xa-xa
Шашлык с бургером
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0
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DYNAMOLEG
"РЭДСКИНС", а не кинс!!!
КРАСНОКОЖИЕ - с охренительным лого в виде индейца...
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Марсель Объелся
Тейлгейтинг перед игрой - лучшее, что придумали в Американском футболе
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if65
Ответ ftw2002@yandex.ru
Если у них пиво по 0,5 как у нас, то 20 это много, это 10 литров получается. А как же режим? или это так он шутит? Для меня 5 кружечек пустяк, но 20 - это очень много)
У нас уже давно 0,45 л
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PEREGRINATOR
Ответ Lari
Не то что бейсболе, я и на играх РПЛ засыпаю, тягамотину смотреть.
Так а зачем смотреть идёте? Будто заставляет кто)
+1
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ftw2002@yandex.ru
Если у них пиво по 0,5 как у нас, то 20 это много, это 10 литров получается. А как же режим? или это так он шутит?
Для меня 5 кружечек пустяк, но 20 - это очень много)
+1
-1
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vezina@mail.ru
17 или 20))
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Splin
Ответ ftw2002@yandex.ru
Если у них пиво по 0,5 как у нас, то 20 это много, это 10 литров получается. А как же режим? или это так он шутит? Для меня 5 кружечек пустяк, но 20 - это очень много)
так пиво пиву рознь. Если как, пардон, моча, то и 20 можно, а если иное, там и после 3х можно "уйти" отдыхать
+3
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paradose
Ответ ftw2002@yandex.ru
Если у них пиво по 0,5 как у нас, то 20 это много, это 10 литров получается. А как же режим? или это так он шутит? Для меня 5 кружечек пустяк, но 20 - это очень много)
У них чаще по 0,25/0,33. Так что это 4,25/5,61 литров, что не так уж и мало, но и не очень-то и много))
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Крутой Рокер
Ответ ftw2002@yandex.ru
Если у них пиво по 0,5 как у нас, то 20 это много, это 10 литров получается. А как же режим? или это так он шутит? Для меня 5 кружечек пустяк, но 20 - это очень много)
20 пив за вечер для здорового кабана нормально как раз.
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гилберт
Ответ Maxim Shumov
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Когда фаны выбирали новое название, странно что никто не предложил Вашингтон Путин Тим.
+4
-4
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