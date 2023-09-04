Александр Овечкин: «Обожаю ходить на американский футбол, приехать перед игрой – шашлычки, бургеры. Бейсбол не люблю – скучно и долго, заснул, проснулся – только 2-й иннинг»

Александр Овечкин заявил, что любит посещать игры американского футбола.

– Хотел узнать про «Вашингтон Редкинз» (клуб в 2020 году изменил название на «Вашингтон Коммандерс» из-за обвинений в расизме – Sports.ru). Есть шансы в этом сезоне?

– Когда я первый раз туда приехал, то не понимал, что такое бейсбол, американский футбол. Мне понадобилось 5-6 лет, чтобы я хотя бы какие-то правила понимал.

А сейчас я реально обожаю ходить на игры, обожаю смотреть матчи. Это реально захватывает. Они машины просто. Они очень быстро бегают.

– Ты любишь ходить на стадион, на американский футбол?

– Конечно. Особенно люблю, когда мы приезжаем большой компанией перед началом игры – шашлычки, бургеры. Там любят вот это все делать.

– Интересно смотреть со стадиона?

– Очень интересно. Во-первых, все кричат, все болеют – вся энергетика. Сам заряжаешься, прикольно.

– Бейсбол.

– Бейсбол – совсем другое. Очень много людей приходят просто... Билет стоит пять долларов. Пришел с семьей, можно поспать. Заснул, проснулся – только второй иннинг идет.

– Дмитрий Яшкин рассказал мне, что был на «Сент-Луис Кардиналс» – убрал 17 пиво, и игра еще идет. А ты на «Вашингтон Нэшэнлс» ходишь?

– Редко. Особо не люблю ходить на бейсбол, потому что, во-первых, скучно, а, во-вторых, долго.

– А если с пивом?

– То же самое. 17 или 20 выпил и пошел домой после второго иннинга.

– Тебя не раздражает, что средний бейсболист получает больше, чем Мэттьюс, который выбил 15 миллионов долларов и все такие: «Воу!».

– Ну такие зарплаты, что теперь сделаешь, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.