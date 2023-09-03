Гендиректор «Торпедо» о братьях Федотовых в СКА: «Тяжело зажигать звезд, а потом их распродавать. Если хотим большой результат, надо стараться игроков сохранять»

Теги СКА Торпедо Александр Харламов КХЛ Матч ТВ Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» объяснил обмен братьев Федотовых в СКА.

В межсезонье Максим Федотов и Илья Федотов перешли в СКА.

– То, что братья Федотовы перешли в СКА – «Торпедо» не может конкурировать с клубами‑олигархами?

– Им желаем только удачи. Изначально сами игроки выразили желание попробовать себя вне Нижнего Новгорода.

Появились предложения, мы их рассмотрели, пообщались с тренерами.

И пришли к выводу – хорошо, насильно мил не будешь. Вот они и перешли в другой клуб.

– «Торпедо» получил за Федотовых не только права на двух игроков, но и 110 млн рублей компенсации, по информации «Матч ТВ». Может ли работать схема, что среднебюджетный клуб КХЛ живет на продаже своих воспитанников?

– Такая бизнес‑модель может быть. Но все зависит от клубных задач. Очень тяжело зажигать звезд, а потом их распродавать.

Немного даже по‑человечески обидно. Если мы хотим большой результат, то надо стараться, чтобы таких игроков сохранять у себя.

При этом надо смотреть и на экономическую модель, конечно. У нас у каждого клуба разные бюджеты, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

2 комментария

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Machine Head
Обидно за Торпедо и их болельщиков . Потом Ротенберг скажет «наши воспитанники». Мерзко все это - пользоваться богатством под предлогом благих намерений . Нижний Новгород воспитал этих парней , дал им катание , включил голову . В Нижнем парни встали на путь профессиональных хоккеистов и тут приходит дядя с мешком денег и говорит : «у меня самая лучшая система , мы лучше всех развиваем молодых игроков и прочую чепуху», при этом не воспитав ни одного достойного игрока . А вся основа в этом деньги и только деньги .
+11
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Матроскин52
Уехали и уехали… Да жаль, но такова жизнь… Посмотрим на них в этой соковыжималке… дай бог, может и получится…
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