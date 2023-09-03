Гендиректор «Торпедо» о братьях Федотовых в СКА: «Тяжело зажигать звезд, а потом их распродавать. Если хотим большой результат, надо стараться игроков сохранять»
Генеральный директор «Торпедо» объяснил обмен братьев Федотовых в СКА.
В межсезонье Максим Федотов и Илья Федотов перешли в СКА.
– То, что братья Федотовы перешли в СКА – «Торпедо» не может конкурировать с клубами‑олигархами?
– Им желаем только удачи. Изначально сами игроки выразили желание попробовать себя вне Нижнего Новгорода.
Появились предложения, мы их рассмотрели, пообщались с тренерами.
И пришли к выводу – хорошо, насильно мил не будешь. Вот они и перешли в другой клуб.
– «Торпедо» получил за Федотовых не только права на двух игроков, но и 110 млн рублей компенсации, по информации «Матч ТВ». Может ли работать схема, что среднебюджетный клуб КХЛ живет на продаже своих воспитанников?
– Такая бизнес‑модель может быть. Но все зависит от клубных задач. Очень тяжело зажигать звезд, а потом их распродавать.
Немного даже по‑человечески обидно. Если мы хотим большой результат, то надо стараться, чтобы таких игроков сохранять у себя.
При этом надо смотреть и на экономическую модель, конечно. У нас у каждого клуба разные бюджеты, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.
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