ЦСКА и Ибрагимов подписали контракт на 3 года. Защитник отыграл в системе клуба 6 сезонов

Теги ЦСКА КХЛ Марсель Ибрагимов Хоккей

ЦСКА и защитник Марсель Ибрагимов подписали контракт на 3 года.

В июле 26-летний защитник подписал пробный контракт с ЦСКА на время предсезонных сборов.

Новое соглашение – первое одностороннее в карьере Ибрагимова

Ранее Марсель отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9».

В 2020 году он вместе с командой выиграл Кубок Шелкового пути и золотые медали ВХЛ. Кроме того, за это время Ибрагимов провел 43 матча в КХЛ за ЦСКА.

1 комментарий

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Rus Donskoy
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Ибрагимович * вечен! 😉)
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