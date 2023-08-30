ЦСКА и Ибрагимов подписали контракт на 3 года. Защитник отыграл в системе клуба 6 сезонов
ЦСКА и защитник Марсель Ибрагимов подписали контракт на 3 года.
В июле 26-летний защитник подписал пробный контракт с ЦСКА на время предсезонных сборов.
Новое соглашение – первое одностороннее в карьере Ибрагимова.
Ранее Марсель отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9».
В 2020 году он вместе с командой выиграл Кубок Шелкового пути и золотые медали ВХЛ. Кроме того, за это время Ибрагимов провел 43 матча в КХЛ за ЦСКА.
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