ЦСКА и Ибрагимов подписали контракт на 3 года. Защитник отыграл в системе клуба 6 сезонов

ЦСКА и защитник Марсель Ибрагимов подписали контракт на 3 года.

В июле 26-летний защитник подписал пробный контракт с на время предсезонных сборов.

Новое соглашение – первое одностороннее в карьере .

Ранее Марсель отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9».

В 2020 году он вместе с командой выиграл Кубок Шелкового пути и золотые медали ВХЛ. Кроме того, за это время Ибрагимов провел 43 матча в за ЦСКА.