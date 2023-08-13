Овечкин о голах из «офиса»: «Это тренировки, должен быть хороший пас. Главное, чтобы шайба пришла, и происходит магия»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Р-Спорт Хоккей

Александр Овечкин рассказал о своих голах из левого круга вбрасывания.

Недавно в Вашингтоне на тренировочных катках «Кэпиталс» в этой зоне появились специальные отметки с названием «офис Овечкина».

«Это тренировки, должен быть хороший пас. Ребята должны открываться, отвлекать внимание.

В этот момент появляется доля секунды, главное, чтобы шайба пришла, и происходит магия», – сказал капитан «Вашингтона». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий