Овечкин о голах из «офиса»: «Это тренировки, должен быть хороший пас. Главное, чтобы шайба пришла, и происходит магия»

Александр Овечкин рассказал о своих голах из левого круга вбрасывания.

Недавно в Вашингтоне на тренировочных катках «Кэпиталс» в этой зоне появились специальные отметки с названием «офис ».

«Это тренировки, должен быть хороший пас. Ребята должны открываться, отвлекать внимание.

В этот момент появляется доля секунды, главное, чтобы шайба пришла, и происходит магия», – сказал капитан « ».