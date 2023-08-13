Илья Ковальчук заявил, что у него нет планов провести свой прощальный матч.

40-летний форвард не выступает с 2021 года, но не объявлял о завершении карьеры.

– Недавно прошел прощальный матч Зарипова. У вас нет идей провести что-то похожее?

– Таких идей нет. А то, что сделал – очень круто. Отличный праздник, все прошло на высшем уровне. Когда такие люди отдают столько лет жизни хоккею, тем более одному клубу, то очень приятно, когда клуб помогает делать такие мероприятия.

Видно, что Данис – один из лидеров не только в Казани, но и в Татарстане в целом. Правильно себя ведет вне льда и на льду. Поэтому его уважают и любят. Он – пример для подрастающего поколения, – сказал .