Ковальчук поблагодарил губернатора Тульской области: «Спасибо за то, что делается ради развития хоккея. Из детишек вырастут те, кто будут добиваться успеха»

Теги Илья Ковальчук КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Илья Ковальчук поблагодарил губернатора Тульской области за развитие хоккея.

Ковальчук в числе других известных хоккеистов вместе с юными тульскими спортсменами поучаствовал в высадке Аллеи легенд у ледового дворца.

«Из этих детишек вырастут те, кто будут добиваться успеха в будущем.

Спасибо губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что делается ради развития хоккея в Тульской области», – сказал олимпийский чемпион.

Ковальчук впечатлен тем, что в Тульской области юные хоккеисты не платят за занятия хоккеем. «Не в каждом городе этим могут похвастаться, этот опыт должен быть примером», – отметил хоккеист.

1 комментарий

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Максим Козлов
За занятия не платят, да. Но у знакомого, который пихнул сына 5-ти летнего на хоккей, расходы на аренду/покупку экипировки идут полным ходом, так что гордиться особо не стоит
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