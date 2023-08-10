Ковальчук поблагодарил губернатора Тульской области: «Спасибо за то, что делается ради развития хоккея. Из детишек вырастут те, кто будут добиваться успеха»

Илья Ковальчук поблагодарил губернатора Тульской области за развитие хоккея.

Ковальчук в числе других известных хоккеистов вместе с юными тульскими спортсменами поучаствовал в высадке Аллеи легенд у ледового дворца.

«Из этих детишек вырастут те, кто будут добиваться успеха в будущем.

Спасибо губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что делается ради развития хоккея в Тульской области», – сказал олимпийский чемпион.

Ковальчук впечатлен тем, что в Тульской области юные хоккеисты не платят за занятия хоккеем. «Не в каждом городе этим могут похвастаться, этот опыт должен быть примером», – отметил хоккеист.