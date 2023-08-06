«Питтсбург» удержит 25% контракта Петри в своей платежке после обмена защитника в «Монреаль»

Теги Питтсбург Монреаль НХЛ Джефф Петри Хоккей

«Питтсбург» удержит часть зарплаты Джеффа Петри.

«Пингвинс» провели трехсторонний обмен с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля», в котором получили защитника Эрика Карлссона.

Джефф Петри перешел в «Канадиенс» в результате сделки, тем самым вернувшись в канадский клуб.

«Питтсбург» удержит 25 процентов зарплаты игрока в своей платежной ведомости.

До конца сезона-2024/25 в платежке клуба будут значиться 1,562 миллиона долларов от контракта игрока.

Петри набрал 31 (5+26) балл в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

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