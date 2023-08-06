Грицюк о СКА: «Чувствуется, что у меня есть возможность резко прибавить. Задача – выиграть Кубок Гагарина, подобрался хороший коллектив»

Арсений Грицюк заявил о возможности прибавить как хоккеист в СКА.

В межсезонье игрок перешел в петербургский клуб из «Авангарда».

– Вы понимаете, что у вас появляется шанс за два года вырасти в СКА в нового Артемия Панарина?

– Конечно, это чувствуется, что у меня есть возможность резко прибавить.

Хотелось бы взять максимальные цели для себя и для команды. В первую очередь, хоккеиста судят по тому, что он выиграл с клубом, а не по личной статистике.

Если ты в последней команде станешь лучшим бомбардиром – да, можешь куда‑то перейти.

Но ценнее, если ты выступал в чемпионской команде не на последних ролях.

Наша главная задача – выиграть . У нас подобрался хороший коллектив. Я надеюсь, что так и будет, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.