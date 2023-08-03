Яруллин о «Тракторе»: «У нас есть спортивное самолюбие, неудачи откладываются на болельщиках. Есть понимание, чего мы хотим и к чему стремимся»

Альберт Яруллин считает, что «Трактор» задолжал болельщикам за прошлый сезон.

Уральская команда не вышла в плей-офф в прошлом сезоне .

– После летнего простоя всегда приятно возвращаться в коллектив. А тренироваться с болельщиками на трибунах – вдвойне приятнее, удалось почувствовать атмосферу арены.

К сожалению, в этом году у нас был слишком большой перерыв. Сильно успели соскучиться.

– Предсезонная подготовка, по сравнению с прошлым сезоном, изменилась?

– Что-то изменилось, что-то осталось тем же. В целом есть понимание, чего мы хотим и к чему стремимся. Поэтому работаем.

– По личным ощущениям сама команда сильно изменилась?

– Каждый год в команде появляются новые игроки. В принципе всех знаем по лиге, поэтому никаких проблем с новыми ребятами нет. Основной состав команды остался тем же.

– Понимаете, что задолжали болельщикам за прошлый сезон?

– Конечно. У нас есть спортивное самолюбие, а играем мы, прежде всего, для болельщиков.

Поэтому неудачи команды откладываются на болельщиках в первую очередь, – сказал защитник « » .