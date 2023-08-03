Яруллин о «Тракторе»: «У нас есть спортивное самолюбие, неудачи откладываются на болельщиках. Есть понимание, чего мы хотим и к чему стремимся»
Альберт Яруллин считает, что «Трактор» задолжал болельщикам за прошлый сезон.
Уральская команда не вышла в плей-офф в прошлом сезоне КХЛ.
– После летнего простоя всегда приятно возвращаться в коллектив. А тренироваться с болельщиками на трибунах – вдвойне приятнее, удалось почувствовать атмосферу арены.
К сожалению, в этом году у нас был слишком большой перерыв. Сильно успели соскучиться.
– Предсезонная подготовка, по сравнению с прошлым сезоном, изменилась?
– Что-то изменилось, что-то осталось тем же. В целом есть понимание, чего мы хотим и к чему стремимся. Поэтому работаем.
– По личным ощущениям сама команда сильно изменилась?
– Каждый год в команде появляются новые игроки. В принципе всех знаем по лиге, поэтому никаких проблем с новыми ребятами нет. Основной состав команды остался тем же.
– Понимаете, что задолжали болельщикам за прошлый сезон?
– Конечно. У нас есть спортивное самолюбие, а играем мы, прежде всего, для болельщиков.
Поэтому неудачи команды откладываются на болельщиках в первую очередь, – сказал защитник «Трактора» Альберт Яруллин.
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