Окулов о Кубке Гагарина в Новосибирске: «Позитивный день, рад, что получилось привезти. Еще не один раз это сделаю, надеюсь»

Константин Окулов рассказал о мероприятии с Кубком Гагарина в Новосибирске.

– В Новосибирске было организовано классное мероприятие с Кубком Гагарина, пришло более тысячи человек. Расскажи подробнее о празднике?

– Привез Кубок Гагарина в Новосибирск, выставили его в нашем городском зоопарке. Спасибо всем организаторам, кто помог в этом деле.

Все прошло отлично, хотя пришлось постоять, много расписываться. Но я был рад провести этот момент с новосибирскими болельщиками.

Это был очень позитивный день, и я рад, что получилось привезти Кубок Гагарина в Новосибирск. Надеюсь, сделаю это еще не один раз, – сказал форвард .