«Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Унгером Серумом. Швед – самый молодой игрок, выбранный на драфте-2023
«Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Феликсом Унгером Серумом.
Соглашение с 17-летним шведом рассчитано на 3 года. Он стал самым молодым игроком, выбранным на драфте НХЛ-2023.
Хоккеист родился 14 сентября 2005 года, для драфта были доступны игроки, родившиеся не позже 15 сентября.
«Харрикейнс» выбрали нападающего под общим 62-м номером во 2-м раунде.
В минувшем сезоне Унгер Серум провел 7 матчей за «Лександ» в высшем дивизионе чемпионата Швеции. За молодежную команду клуба (до 20 лет) провел 42 игры и набрал 46 (10+36) очков. В плей-офф добавил 9 (4+5) баллов в 7 играх.
Также сыграл за сборную Швеции на ЮЧМ – 10 (2+8) баллов в 7 играх на турнире.
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