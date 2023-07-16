«Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Унгером Серумом. Швед – самый молодой игрок, выбранный на драфте-2023

Теги Каролина НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции Лександ сборная Швеции U18 Феликс Унгер Серум Хоккей

«Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Феликсом Унгером Серумом.

Соглашение с 17-летним шведом рассчитано на 3 года. Он стал самым молодым игроком, выбранным на драфте НХЛ-2023. 

Хоккеист родился 14 сентября 2005 года, для драфта были доступны игроки, родившиеся не позже 15 сентября. 

«Харрикейнс» выбрали нападающего под общим 62-м номером во 2-м раунде.

В минувшем сезоне Унгер Серум провел 7 матчей за «Лександ» в высшем дивизионе чемпионата Швеции. За молодежную команду клуба (до 20 лет) провел 42 игры и набрал 46 (10+36) очков. В плей-офф добавил 9 (4+5) баллов в 7 играх. 

Также сыграл за сборную Швеции на ЮЧМ – 10 (2+8) баллов в 7 играх на турнире. 

 

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