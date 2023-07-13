Игумнов перейдет в «Авангард» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию (Metaratings)
Иван Игумнов близок к переходу в «Авангард».
Ожидается, что «Динамо» обменяет нападающего в «Авангард», сообщает Metaratings.ru.
Взамен московская команда получит денежную компенсацию.
Ранее форвард отказался принимать квалификационное предложение столичного клуба.
В минувшем сезоне Иван Игумнов провел 41 матч за москвичей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) балла.
1 комментарий