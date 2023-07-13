Игумнов перейдет в «Авангард» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию (Metaratings)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Динамо Иван Игумнов Хоккей

Иван Игумнов близок к переходу в «Авангард».

Ожидается, что «Динамо» обменяет нападающего в «Авангард», сообщает Metaratings.ru.

Взамен московская команда получит денежную компенсацию.

Ранее форвард отказался принимать квалификационное предложение столичного клуба.

В минувшем сезоне Иван Игумнов провел 41 матч за москвичей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) балла.

1 комментарий

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Ыжык
По статистике неплохой чеккер, по крайней мере лучше мертвого Жаркова. Но блин, кто забивать будет? Опять Найт и Буше будут отдуваться?
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