Яшкин о фаворите Кубка Стэнли: «Вегас» может легко повторить чемпионский путь. Не вижу, какая команда могла бы их обойти»
Дмитрий Яшкин включил «Вегас» в число фаворитов на Кубок Стэнли в следующем сезоне НХЛ.
– Не будем гадать, кто выиграет Кубок Гагарина, ведь «Ак Барс» – один из фаворитов. А кто завоюет Кубок Стэнли в 2024 году?
– Я думаю, что «Вегас» может легко повторить чемпионский путь. У них команда за год не сильно изменится.
«Голден Найтс» очень сильные, и я не вижу, какая другая команда могла бы их обойти. Вот «Флорида» в финале не смогла…
– «Колорадо» считается сильным претендентом.
– А кто там будет здоровый? Это вопрос.
Капитан Габриэль Ландескуг у них не играл в том сезоне. Это огромная потеря, и от этого все зависит, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
В прошедшем сезоне «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» со счетом 4-1 в серии.
А Баффало вообще считаю, что способны и по идее должны попадать в 8- ку в новом сезоне. Своими последовательными действиями, они это заслужили.
В новом сезоне если еще защитники Харли и Хэнли выйдут на новый уровень, они вообще будут грозной силой. Командой без слабых мест.
Да хоть из последнего, взять хотя бы Бостон - какую банду собрал и где в итоге оказался?