Яшкин о фаворите Кубка Стэнли: «Вегас» может легко повторить чемпионский путь. Не вижу, какая команда могла бы их обойти»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Вегас Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Яшкин включил «Вегас» в число фаворитов на Кубок Стэнли в следующем сезоне НХЛ.

– Не будем гадать, кто выиграет Кубок Гагарина, ведь «Ак Барс» – один из фаворитов. А кто завоюет Кубок Стэнли в 2024 году?

– Я думаю, что «Вегас» может легко повторить чемпионский путь. У них команда за год не сильно изменится.

«Голден Найтс» очень сильные, и я не вижу, какая другая команда могла бы их обойти. Вот «Флорида» в финале не смогла…

– «Колорадо» считается сильным претендентом.

– А кто там будет здоровый? Это вопрос.

Капитан Габриэль Ландескуг у них не играл в том сезоне. Это огромная потеря, и от этого все зависит, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

В прошедшем сезоне «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» со счетом 4-1 в серии.

8 комментариев

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язнаюгдеты
Вижу 3 явных претендента: Даллас, Вегас, Каролина. Плюс 2-3 от каждого дивизиона, в зависимости от обстоятельств. Да даже Коламбус с Бэбкоком удивить может, или вообще Торонто. Был бы игроманом, поставил бы на кого-то типа Баффало, Оттавы, Джерси. Давно сюрпризов небыло. Блюз 2019 не в счёт, всё же перед стартом сезона одними из фаворитов были
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FOX_SKILL
Ответ язнаюгдеты
Вижу 3 явных претендента: Даллас, Вегас, Каролина. Плюс 2-3 от каждого дивизиона, в зависимости от обстоятельств. Да даже Коламбус с Бэбкоком удивить может, или вообще Торонто. Был бы игроманом, поставил бы на кого-то типа Баффало, Оттавы, Джерси. Давно сюрпризов небыло. Блюз 2019 не в счёт, всё же перед стартом сезона одними из фаворитов были
Тоже считаю что Коламбус способен преподнести сюрприз и быть выше Вашингтона и Питцбурга.
А Баффало вообще считаю, что способны и по идее должны попадать в 8- ку в новом сезоне. Своими последовательными действиями, они это заслужили.
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FOX_SKILL
А я вижу такую команду - Даллас. Все лидеры сохранены. Вместо Доми усилились качественными нападающими - Дюшейном, Смитом и Стилом.
В новом сезоне если еще защитники Харли и Хэнли выйдут на новый уровень, они вообще будут грозной силой. Командой без слабых мест.
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Ko Vi
Ответ язнаюгдеты
Вижу 3 явных претендента: Даллас, Вегас, Каролина. Плюс 2-3 от каждого дивизиона, в зависимости от обстоятельств. Да даже Коламбус с Бэбкоком удивить может, или вообще Торонто. Был бы игроманом, поставил бы на кого-то типа Баффало, Оттавы, Джерси. Давно сюрпризов небыло. Блюз 2019 не в счёт, всё же перед стартом сезона одними из фаворитов были
Каролина с учётом последних усилений вполне
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язнаюгдеты
Ответ FOX_SKILL
А я вижу такую команду - Даллас. Все лидеры сохранены. Вместо Доми усилились качественными нападающими - Дюшейном, Смитом и Стилом. В новом сезоне если еще защитники Харли и Хэнли выйдут на новый уровень, они вообще будут грозной силой. Командой без слабых мест.
Помимо всего прочего, для Старз важно, чтобы Эттинджер, Хейсканен, Робертсон, Хинц продолжили играть на уровне звёзд лиги. Особенно Хинц, кмк. В плей-офф поразил, откровенно говоря
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Mephi027
Да любая вышедшая в плов. Это кубок Стэнли а не КХЛ, в плове возможно все.

Да хоть из последнего, взять хотя бы Бостон - какую банду собрал и где в итоге оказался?
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Илья Цветков
Ответ sk0208827
единственная команда которая смогла сделать дубль без всяких левых движений это Питтсбург.
А что такое "левые движения"?
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