«Аризона» подписала экс-защитника «Торонто» Дермотта на год и 800 тысяч долларов. Контракт двусторонний

Теги переходы Торонто Ванкувер Аризона НХЛ Трэвис Дермотт Хоккей

«Аризона» подписала экс-защитника «Торонто» Трэвиса Дермотта на год и 800 тысяч долларов.

Соглашение с 26-летним игроком является двусторонним. 

По данным CapFriendly, зарплата игрока составит 800 тысяч долларов на уровне НХЛ и 450 тысяч – в АХЛ. 

Дермотт вышел на рынок свободных агентов, так как его прошлый клуб – «Ванкувер» – не стал делать ему квалификационное предложение. 

В минувшем сезоне он провел только 11 матчей в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. Большую часть сезона пропустил из-за травм, в том числе сотрясения мозга, полученного осенью. 

Всего в НХЛ Трэвис провел 279 матчей (большую часть – за «Лифс») и набрал 55 (14+41) очков при полезности «+29» и 102 минутах штрафа. В плей-офф – 23 игры и 5 (2+3) баллов. 

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 1,5 млн долларов.

1 комментарий

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АРХАТ
Торонто взял его под 34 пиком в 2015, а под 35 ушёл Ахо...
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