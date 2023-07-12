«Аризона» подписала экс-защитника «Торонто» Дермотта на год и 800 тысяч долларов. Контракт двусторонний
«Аризона» подписала экс-защитника «Торонто» Трэвиса Дермотта на год и 800 тысяч долларов.
Соглашение с 26-летним игроком является двусторонним.
По данным CapFriendly, зарплата игрока составит 800 тысяч долларов на уровне НХЛ и 450 тысяч – в АХЛ.
Дермотт вышел на рынок свободных агентов, так как его прошлый клуб – «Ванкувер» – не стал делать ему квалификационное предложение.
В минувшем сезоне он провел только 11 матчей в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. Большую часть сезона пропустил из-за травм, в том числе сотрясения мозга, полученного осенью.
Всего в НХЛ Трэвис провел 279 матчей (большую часть – за «Лифс») и набрал 55 (14+41) очков при полезности «+29» и 102 минутах штрафа. В плей-офф – 23 игры и 5 (2+3) баллов.
По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 1,5 млн долларов.
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