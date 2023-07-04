Патрик Марун: «Чемпионское окно «Миннесоты» открыто. Мы постараемся выиграть Кубок Стэнли»
Патрик Марун заявил о желании выиграть Кубок Стэнли с «Миннесотой».
Нападающий перешел из «Тампы» в «Уайлд» в результате обмена.
«Как бы то ни было, когда происходит такое событие, как обмен, это немного шокирует, особенно когда ты в команде, с которой побеждал.
Но тем не менее я очень воодушевлен. Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к «Миннесоте». Думаю, что это очень хороший клуб.
Мы можем сделать много хорошего. С этой командой есть все возможности.
Когда ты играешь в НХЛ, [чемпионское] окно закрывается очень быстро, но окно «Миннесоты» открыто. Поэтому мы постараемся выиграть Кубок Стэнли», – сказал Патрик Марун.
Марун выигрывал Кубок Стэнли три раза – в 2019 году в составе «Сент-Луиса», с «Тампой» – в 2020-м и 2021-м.
Он принесёт удачу!
Да, это может сработать.