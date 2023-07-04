Патрик Марун: «Чемпионское окно «Миннесоты» открыто. Мы постараемся выиграть Кубок Стэнли»

Теги Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Патрик Марун Хоккей

Патрик Марун заявил о желании выиграть Кубок Стэнли с «Миннесотой».

Нападающий перешел из «Тампы» в «Уайлд» в результате обмена.

«Как бы то ни было, когда происходит такое событие, как обмен, это немного шокирует, особенно когда ты в команде, с которой побеждал.

Но тем не менее я очень воодушевлен. Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к «Миннесоте». Думаю, что это очень хороший клуб.

Мы можем сделать много хорошего. С этой командой есть все возможности.

Когда ты играешь в НХЛ, [чемпионское] окно закрывается очень быстро, но окно «Миннесоты» открыто. Поэтому мы постараемся выиграть Кубок Стэнли», – сказал Патрик Марун.

Марун выигрывал Кубок Стэнли три раза – в 2019 году в составе «Сент-Луиса», с «Тампой» – в 2020-м и 2021-м.

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5 комментариев

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Mephi027
Это же толстый талисман Тампы.

Он принесёт удачу!

Да, это может сработать.
+7
0
+7
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Alexander Nikolaev
паззл сложился, финальный элемент получен, только его и не хватало!
+7
-1
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oberkorn
Марун сам уже династия, три кубка подряд. Этим не могут похвастаться больше половины команд лиги.
+4
0
+4
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NACfoRekcuF
Крутой Патрик
0
0
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Kazanest
Закройте окно, дует.
0
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