Вратарь Андерсен продлил контракт с «Каролиной» на два года. Зарплата – 3,4 млн долларов
«Каролина» подписал Фредерика Андерсена на два года и 6,8 миллиона долларов.
Средняя зарплата 33-летнего игрока составит 3,4 миллиона долларов.
В минувшем сезоне датчанин выступал за «Каролину».
В 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ он одержал 21 победу при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,48. В 9 играх плей-офф одержал 5 побед (92,7%, 1,83).
Всего в НХЛ у него 479 игр и 282 победы (91,5%, 2,58, 24 шатаута).
Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 млн долларов.
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