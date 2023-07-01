Вратарь Андерсен продлил контракт с «Каролиной» на два года. Зарплата – 3,4 млн долларов

«Каролина» подписал Фредерика Андерсена на два года и 6,8 миллиона долларов.

Средняя зарплата 33-летнего игрока составит 3,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне датчанин выступал за «Каролину».

В 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ он одержал 21 победу при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,48. В 9 играх плей-офф одержал 5 побед (92,7%, 1,83).

Всего в у него 479 игр и 282 победы (91,5%, 2,58, 24 шатаута).

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 млн долларов.