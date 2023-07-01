«Ванкувер» не сделал предложения защитникам Биру и Дермотту

«Ванкувер» не сделал квалификационные предложения защитникам Итану Биру и Трэвису Дермотту.

Оба игрока могли стать ограниченно свободными агентами.

Хоккеисты, не получившие квалификационное предложение, могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. При этом их текущие клубы имеют право вести право переговоры с игроками.

Кэпхит 25-летнего по соглашению с истекающим сроком действия составляет 2,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он провел за «Кэнакс» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 18:30.

Также стал чемпионом мира в составе сборной Канады. На турнире он получил травму плеча и выбыл на срок до 6 месяцев.

Кэпхит 26-летнего по соглашению с истекающим сроком действия составляет 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он провел только 11 матчей в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. Большую часть сезона он пропустил из-за травм, в том числе сотрясения мозга, полученного осенью.