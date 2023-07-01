«Ванкувер» не сделал предложения защитникам Биру и Дермотту

Теги Ванкувер НХЛ Итэн Бир Трэвис Дермотт Хоккей

«Ванкувер» не сделал квалификационные предложения защитникам Итану Биру и Трэвису Дермотту.

Оба игрока могли стать ограниченно свободными агентами. 

Хоккеисты, не получившие квалификационное предложение, могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. При этом их текущие клубы имеют право вести право переговоры с игроками.

Кэпхит 25-летнего Бира по соглашению с истекающим сроком действия составляет 2,2 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне он провел за «Кэнакс» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 18:30.

Также стал чемпионом мира в составе сборной Канады. На турнире он получил травму плеча и выбыл на срок до 6 месяцев. 

Кэпхит 26-летнего Дермотта по соглашению с истекающим сроком действия составляет 1,5 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне он провел только 11 матчей в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. Большую часть сезона он пропустил из-за травм, в том числе сотрясения мозга, полученного осенью. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий