Клубы НХЛ интересуются Пачиоретти. «Каролина» разрешила вести переговоры с другими командами – он сыграл пять игр в сезоне из-за травмы
Макс Пачиоретти может вести переговоры с клубами НХЛ.
В прошедшем сезоне нападающий провел лишь пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ из-за разрыва ахилла.
Макс Пачиоретти может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. «Каролина» разрешила хоккеисту вести переговоры с другими командами.
Отмечается, что команды проявляют серьезный интерес к 34-летнему форварду.
Пачиоретти набрал 645 (326+319) очков в 855 матчах в НХЛ.
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