Клубы НХЛ интересуются Пачиоретти. «Каролина» разрешила вести переговоры с другими командами – он сыграл пять игр в сезоне из-за травмы

Макс Пачиоретти может вести переговоры с клубами НХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий провел лишь пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ из-за разрыва ахилла.

может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. « » разрешила хоккеисту вести переговоры с другими командами.

Отмечается, что команды проявляют серьезный интерес к 34-летнему форварду.

Пачиоретти набрал 645 (326+319) очков в 855 матчах в .