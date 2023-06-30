Клубы НХЛ интересуются Пачиоретти. «Каролина» разрешила вести переговоры с другими командами – он сыграл пять игр в сезоне из-за травмы

Теги возможные переходы Каролина НХЛ Макс Пачиоретти Хоккей

Макс Пачиоретти может вести переговоры с клубами НХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий провел лишь пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ из-за разрыва ахилла.

Макс Пачиоретти может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. «Каролина» разрешила хоккеисту вести переговоры с другими командами.

Отмечается, что команды проявляют серьезный интерес к 34-летнему форварду.

Пачиоретти набрал 645 (326+319) очков в 855 матчах в НХЛ.

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