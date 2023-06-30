Зюзин о драфте НХЛ: «Наша школа, несмотря на железный занавес, по-прежнему хороша. У нас 4 юниора в 1-м раунде, у финнов таких нет»

Андрей Зюзин высказался о результатах драфта НХЛ-2023 для российского хоккея.

Клубы НХЛ выбрали в общей сложности 19 россиян, из них 4 ушли в первом раунде.

– Как из Уфы оцените драфт в Нэшвилле?

– Для нас самое главное – те события, которые происходят в хоккее Башкортостана и России. Но нужно понимать, что в нынешней ситуации драфт НХЛ и особенно его первый раунд – показатель развития каждой европейской школы.

С этой точки зрения события в Нэшвилле порадовали. Четыре российских юниора были выбраны именно в первом раунде, для сравнения у Финляндии таких игроков нет. При этом мы в в последние годы почему-то брали пример именно с финнов – в плане как тактики, так и подготовки.

Но драфт показал, что наша школа, несмотря на железный занавес, по-прежнему хорошо работает и воспитывает перспективную молодежь. Ярославль, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск – эти и другие хоккейные центры России вытянули драфт.

И это ответ на ту огульную критику нашего хоккейного хозяйства, которую иногда видим в прессе, – сказал 2-й номер драфта-1996 и бывший тренер «Сочи».