Зюзин о драфте НХЛ: «Наша школа, несмотря на железный занавес, по-прежнему хороша. У нас 4 юниора в 1-м раунде, у финнов таких нет»

Теги Андрей Зюзин НХЛ драфт НХЛ чемпионат Финляндии КХЛ Политика Хоккей

Андрей Зюзин высказался о результатах драфта НХЛ-2023 для российского хоккея.

Клубы НХЛ выбрали в общей сложности 19 россиян, из них 4 ушли в первом раунде. 

– Как из Уфы оцените драфт в Нэшвилле?

– Для нас самое главное – те события, которые происходят в хоккее Башкортостана и России. Но нужно понимать, что в нынешней ситуации драфт НХЛ и особенно его первый раунд – показатель развития каждой европейской школы.

С этой точки зрения события в Нэшвилле порадовали. Четыре российских юниора были выбраны именно в первом раунде, для сравнения у Финляндии таких игроков нет. При этом мы в КХЛ в последние годы почему-то брали пример именно с финнов – в плане как тактики, так и подготовки. 

Но драфт показал, что наша школа, несмотря на железный занавес, по-прежнему хорошо работает и воспитывает перспективную молодежь. Ярославль, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск – эти и другие хоккейные центры России вытянули драфт.

И это ответ на ту огульную критику нашего хоккейного хозяйства, которую иногда видим в прессе, – сказал 2-й номер драфта-1996 и бывший тренер «Сочи».  

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya63
И то (4 россиянина в 1 раунде), и другое (0 финнов) вообще ничего не значит на самом деле. А завязывать "железный занавес" с многолетней подготовкой пацанов - вообще очень странная мысль.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Железный занавес, Зюзин, у тебя в голове.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий