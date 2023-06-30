Рулик возглавил сборную Чехии, Жидлицки и Павелец вошли в штаб. Недвед стал генменеджером
Радим Рулик возглавил сборную Чехии, Петр Недвед стал генменеджером.
Федерация хоккея Чехии приняла решение отправить в отставку Кари Ялонена, возглавлявшего сборную в течение 2 сезонов.
На ЧМ-2023 команда вылетела в 1/4 финала, уступив США.
Новым главным тренером стал Радим Рулик. В последние 2 сезона он возглавлял молодежную сборную Чехии, а также «Младу Болеслав» и «Пардубице». В сезоне-2011/12 специалист работал в клубе КХЛ «Лев Попрад».
Помогать ему будут Иржи Калуш (экс-тренер «Металлурга»), Марек Жидлицки и Ондржей Павелец (в качестве тренера вратарей).
Генеральным менеджером сборной стал Петр Недвед, его помощником будет Мартин Гавлат.
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