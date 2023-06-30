Рулик возглавил сборную Чехии, Жидлицки и Павелец вошли в штаб. Недвед стал генменеджером

Радим Рулик возглавил сборную Чехии, Петр Недвед стал генменеджером.

Федерация хоккея Чехии приняла решение отправить в отставку , возглавлявшего сборную в течение 2 сезонов.

На ЧМ-2023 команда вылетела в 1/4 финала, уступив США.

Новым главным тренером стал Радим Рулик. В последние 2 сезона он возглавлял молодежную сборную , а также «Младу Болеслав» и «Пардубице». В сезоне-2011/12 специалист работал в клубе КХЛ «Лев Попрад».

Помогать ему будут Иржи Калуш (экс-тренер «Металлурга»), и (в качестве тренера вратарей).

Генеральным менеджером сборной стал , его помощником будет Мартин Гавлат.