Рулик возглавил сборную Чехии, Жидлицки и Павелец вошли в штаб. Недвед стал генменеджером

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Радим Рулик возглавил сборную Чехии, Петр Недвед стал генменеджером.

Федерация хоккея Чехии приняла решение отправить в отставку Кари Ялонена, возглавлявшего сборную в течение 2 сезонов. 

На ЧМ-2023 команда вылетела в 1/4 финала, уступив США. 

Новым главным тренером стал Радим Рулик. В последние 2 сезона он возглавлял молодежную сборную Чехии, а также «Младу Болеслав» и «Пардубице». В сезоне-2011/12 специалист работал в клубе КХЛ «Лев Попрад». 

Помогать ему будут Иржи Калуш (экс-тренер «Металлурга»), Марек Жидлицки и Ондржей Павелец (в качестве тренера вратарей). 

Генеральным менеджером сборной стал Петр Недвед, его помощником будет Мартин Гавлат. 

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