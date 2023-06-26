Фокс о «Рейнджерс»: «У нас есть высококлассные имена в нападении, но на одном таланте не победить. Звучит банально, но это правда»

Адам Фокс высказался о назначении Питера Лавиолетта на пост главного тренера «Рейнджерс».

Лавиолетт выразил мнение, что « » должны стать жесткой командой, против которой тяжело играть.

«Его результаты говорят сами за себя.

Но все равно пока что не получится узнать его побольше до того, как мы не проведем собрания, узнаем его систему и в целом всегда будем находиться рядом. Однако исходя из того, что я услышал в ходе нашего разговора, я очень рад.

Если посмотреть на наш уровень таланта в составе, то есть несколько высококлассных имен в нападении, но тяжело побеждать только за счет одного таланта. Это звучит банально, клише, но это правда.

Думаю, что также должна быть способность перерабатывать соперников. Если это то, что он хочет привнести, то мы рады этому.

Не думаю, что это вопрос того, что парни не хотят или не могут этого сделать, но это нужно для того, чтобы выигрывать. Многие парни рады начать с ним работать», – сказал защитник .