Щитов о легионерах и КХЛ: «Кто-то может испугаться, прочитав новости, и откажется приезжать. Ничего в этой ситуации не поделаешь»

Никита Щитов считает, что легионеры могут отказаться от приезда в КХЛ из-за политических событий.

– Как вы думаете, могут ли легионеры отказаться от приезда в КХЛ из-за политических событий?

– Все может быть. Ничему не удивимся. Кто-то реально может испугаться, прочитав новости, и откажется приезжать. Ничего в этой ситуации не поделаешь.

– Можно ожидать, что в новом сезоне КХЛ будет совсем мало легионеров?

– Понятно, что легионеров будет меньше и уровень мастерства упадет. Значит, будет больше шансов у наших игроков. Пусть проявляют себя, развиваются. Конечно, клубы-олигархи останутся, но команды подравняются и борьба будет серьезнее. Кто попадет в восьмерку, определится в последних турах. Думаю, все будет очень плотно в таблице, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.