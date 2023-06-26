Щитов о легионерах и КХЛ: «Кто-то может испугаться, прочитав новости, и откажется приезжать. Ничего в этой ситуации не поделаешь»

Теги Никита Щитов КХЛ Политика Хоккей

Никита Щитов считает, что легионеры могут отказаться от приезда в КХЛ из-за политических событий.

– Как вы думаете, могут ли легионеры отказаться от приезда в КХЛ из-за политических событий?

– Все может быть. Ничему не удивимся. Кто-то реально может испугаться, прочитав новости, и откажется приезжать. Ничего в этой ситуации не поделаешь.

– Можно ожидать, что в новом сезоне КХЛ будет совсем мало легионеров?

– Понятно, что легионеров будет меньше и уровень мастерства упадет. Значит, будет больше шансов у наших игроков. Пусть проявляют себя, развиваются. Конечно, клубы-олигархи останутся, но команды подравняются и борьба будет серьезнее. Кто попадет в восьмерку, определится в последних турах. Думаю, все будет очень плотно в таблице, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

1 комментарий

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цэсемьэр
по мне так новости об отмене соглашения об избежании двойного налогообложения звучат для них тревожнее чем вся эта субботняя суета.
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