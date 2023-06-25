Барри Троц: «Джохансен сыграл важную роль в достижениях «Нэшвилла» и помог развитию хоккея в штате. Желаем ему удачи в «Колорадо»

Теги Нэшвилл Колорадо Барри Троц НХЛ Райан Джохансен Хоккей

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц пожелал удачи Райану Джохансену после обмена.

«Предаторс» обменяли форварда в «Колорадо», оставив в своей ведомости 50% его кэпхита (4 млн долларов из 8). 

«От имени клуба хочу поблагодарить Райана за его вклад в результаты нашей команды и общественную жизнь за последние 7 с лишним лет. 

Он сыграл большую роль в наших достижениях – выходе в финал Кубка Стэнли в 2017 году, победе в регулярке в 2018 году, двух подряд первых местах в дивизионе.

Райан также поддерживал наш благотворительный фонд и помогал развитию хоккея в штате Теннесси. Желаем ему удачи в «Колорадо», – сказал Троц

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