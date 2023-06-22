«Сент-Луис» готов рассмотреть возвращение О′Райлли, если форвард выйдет на рынок свободных агентов

«Сент-Луис» может претендовать на Райана О′Райлли.

По ходу прошедшего сезона «Блюз» обменяли нападающего в « », но у игрока завершается контракт, поэтому он может выйти на рынок свободных агентов.

Сообщается, что если это произойдет, то « » готов рассмотреть возможность возвращения форварда в команду.

Однако ранее стало известно, что «Торонто», в свою очередь, тоже хочет удержать в составе.

Его кэпхит по истекающему договору составляет 7,5 миллиона долларов.