«Сент-Луис» готов рассмотреть возвращение О′Райлли, если форвард выйдет на рынок свободных агентов
«Сент-Луис» может претендовать на Райана О′Райлли.
По ходу прошедшего сезона «Блюз» обменяли нападающего в «Торонто», но у игрока завершается контракт, поэтому он может выйти на рынок свободных агентов.
Сообщается, что если это произойдет, то «Сент-Луис» готов рассмотреть возможность возвращения форварда в команду.
Однако ранее стало известно, что «Торонто», в свою очередь, тоже хочет удержать Райана О′Райлли в составе.
Его кэпхит по истекающему договору составляет 7,5 миллиона долларов.
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