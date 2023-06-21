«Рейнджерс» могут обменять Гудроу, чтобы разгрузить платежную ведомость. Кэпхит форварда – 3,64 млн долларов

«Рейнджерс» могут обменять форварда Баркли Гудроу, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. Сейчас клуб изучает интерес к игроку на рынке.

У 30-летнего игрока остается 4 года действия контракта с кэпхитом 3,64 миллиона долларов.

По данным CapFriendly, в соглашении есть пункт об ограничении на обмен – игрок предоставляет стоп-лист из 15 команд.

В минувшем сезоне Гудроу набрал 31 (11+20) очко в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ. В 7 играх плей-офф забросил одну шайбу.

Форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».

По данным CapFriendly, у «Рейнджерс» на текущий момент свободны 11,8 млн долларов. При этом клубу нужно продлить контракты с ограниченно свободными агентами – защитником К’Андре Миллером и нападающим Алексисом Лафреньером.