«Рейнджерс» могут обменять Гудроу, чтобы разгрузить платежную ведомость. Кэпхит форварда – 3,64 млн долларов

Теги возможные переходы Рейнджерс НХЛ Барклай Гудроу потолок зарплат Хоккей

«Рейнджерс» могут обменять форварда Баркли Гудроу, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. Сейчас клуб изучает интерес к игроку на рынке. 

У 30-летнего игрока остается 4 года действия контракта с кэпхитом 3,64 миллиона долларов. 

По данным CapFriendly, в соглашении есть пункт об ограничении на обмен – игрок предоставляет стоп-лист из 15 команд. 

В минувшем сезоне Гудроу набрал 31 (11+20) очко в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ. В 7 играх плей-офф забросил одну шайбу. 

Форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». 

По данным CapFriendly, у «Рейнджерс» на текущий момент свободны 11,8 млн долларов. При этом клубу нужно продлить контракты с ограниченно свободными агентами – защитником К’Андре Миллером и нападающим Алексисом Лафреньером. 

9 комментариев

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Эдуард Элверс
Гудроу отличный игрок. Боец. С опытом побед. Ему просто не ту роль постоянно выдавали. И напарникм по звену мягко скажем так себе. Да и контракт адекватный, а то как команда вылетела виноваты все, кроме вратаря.
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Амфитрион
Сомнительная разгрузка, нормальный кэпхит.
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j_jms
Рейнджерс " уперлись" в контракт Панарина, и начинают портить команду.
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oberkorn
Свой шанс на бидон они в прошлом году упустили, когда возили тампу три первых игры. Дальше будет только хуже, неадекватные контракты утопят
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