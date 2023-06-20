Агент Ткачева: «Интерес в НХЛ есть – все нормально. Если Владимир не уедет, обещали, что первые переговоры будут с «Авангардом»

Агент Владимира Ткачева назвал условие переговоров с «Авангардом».

Нападающий также рассматривает возможность выступления в .

– Как сейчас идут переговоры с клубами НХЛ? Если ли интерес к Ткачеву?

– Все основное будет после 10 июля. Интерес есть. Все нормально, с этим проблем нет.

– Сейчас много начали говорить о том, что Ткачев может остаться в « ». С омским клубом тоже ведутся переговоры?

– Пока рано еще.

Но если он не уедет в НХЛ, то мы обещали, что первые переговоры будут с «Авангардом», – сказал представитель хоккеиста .