Агент Ткачева: «Интерес в НХЛ есть – все нормально. Если Владимир не уедет, обещали, что первые переговоры будут с «Авангардом»

Теги Авангард Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Агент Владимира Ткачева назвал условие переговоров с «Авангардом».

Нападающий также рассматривает возможность выступления в НХЛ.

– Как сейчас идут переговоры с клубами НХЛ? Если ли интерес к Ткачеву?

– Все основное будет после 10 июля. Интерес есть. Все нормально, с этим проблем нет.

– Сейчас много начали говорить о том, что Ткачев может остаться в «Авангарде». С омским клубом тоже ведутся переговоры?

– Пока рано еще.

Но если он не уедет в НХЛ, то мы обещали, что первые переговоры будут с «Авангардом», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

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