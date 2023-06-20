«Филадельфия» презентовала новую форму. Номера стали одноцветными, полосы на плечах расширены

Теги Филадельфия фото НХЛ игровая форма Хоккей

«Филадельфия» представила новый комплект игровой формы.

В официальном заявлении клуб сообщил, что дизайн формы представляет собой «Новую эру оранжевого цвета».

В комплекты формы входят три классических цвета – оранжевый для домашних матчей, белый для выездных игр, а также черная альтернативная джерси.

Изменения касаются полос на плечах и руках – они были расширены, кроме того, номера на рукавах стали одноцветными – это отсылка к оригинальной форме «Филадельфии» 1967-1970 годов.

Полоса внизу формы изменена на черную и сдвинута к самому низу, что напоминает форму, в которой играла Филадельфия в 1982-2002 годах. 

Нижняя полоса раньше была белой на оранжевой форме и располагалась чуть выше нижней части майки.

Фото: официальный сайт «Филадельфии»

7 комментариев

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shaLtai
Мне кажется дизайн формы — меньшая из проблем Филь :-D
+2
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DimaNN
Изменения, конечно, не большие, но, на мой взгляд, форма стала симпатичнее..
+1
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makarr24
лаконично и красиво
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Cube Litening C:68X
Это нормально,не то что с гигантскими цифрами,та была очень стрёмной..😁
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Беня_Финитас
хорошо , что в НХЛ пока нет НБА-шной дичи типа FILA , OKLA .
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old folk
Всё равно чёрная остаётся топ, а две другие выглядят старомодно
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АРХАТ
Ответ DimaNN
Изменения, конечно, не большие, но, на мой взгляд, форма стала симпатичнее..
Нет смысла сильно менять если отлично.
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