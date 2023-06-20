«Филадельфия» презентовала новую форму. Номера стали одноцветными, полосы на плечах расширены
«Филадельфия» представила новый комплект игровой формы.
В официальном заявлении клуб сообщил, что дизайн формы представляет собой «Новую эру оранжевого цвета».
В комплекты формы входят три классических цвета – оранжевый для домашних матчей, белый для выездных игр, а также черная альтернативная джерси.
Изменения касаются полос на плечах и руках – они были расширены, кроме того, номера на рукавах стали одноцветными – это отсылка к оригинальной форме «Филадельфии» 1967-1970 годов.
Полоса внизу формы изменена на черную и сдвинута к самому низу, что напоминает форму, в которой играла Филадельфия в 1982-2002 годах.
Нижняя полоса раньше была белой на оранжевой форме и располагалась чуть выше нижней части майки.
Фото: официальный сайт «Филадельфии»
7 комментариев