«Филадельфия» презентовала новую форму. Номера стали одноцветными, полосы на плечах расширены

«Филадельфия» представила новый комплект игровой формы.

В официальном заявлении клуб сообщил, что дизайн формы представляет собой «Новую эру оранжевого цвета».

В комплекты формы входят три классических цвета – оранжевый для домашних матчей, белый для выездных игр, а также черная альтернативная джерси.

Изменения касаются полос на плечах и руках – они были расширены, кроме того, номера на рукавах стали одноцветными – это отсылка к оригинальной форме «Филадельфии» 1967-1970 годов.

Полоса внизу формы изменена на черную и сдвинута к самому низу, что напоминает форму, в которой играла Филадельфия в 1982-2002 годах.

Нижняя полоса раньше была белой на оранжевой форме и располагалась чуть выше нижней части майки.

Фото: официальный сайт «Филадельфии»