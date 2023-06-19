Красноярский «Сокол» перейдет на канадский размер площадки

Красноярский «Сокол» переходит на канадский размер площадки.

К началу сезона-2023/24 хоккейная коробка в «Платинум Арене Красноярск» будет приведена к североамериканским размерам – 60 на 26 метров.

На домашней арене клуба идет процесс реконструкции. В ходе работ ширину коробки уменьшат на четыре метра.

«Мы хотим, чтобы наша команда показывала более зрелищный хоккей, поэтому приняли решение изменить размеры хоккейной площадки на канадские. Теперь команды на льду «Платинум Арены Красноярск» будут действовать быстрее – не будет лишнего времени на принятие решений, игра будет заточена на чужие ворота.

Мне самому было намного интереснее играть на таких площадках, так как более компактные размеры провоцируют больше бросков по воротам и больше контакта между хоккеистами. Я думаю, всем должно это понравиться!» – сказал президент « » .

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