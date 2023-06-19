Красноярский «Сокол» перейдет на канадский размер площадки

Теги Александр Семин ВХЛ Сокол Красноярск Хоккей

Красноярский «Сокол» переходит на канадский размер площадки.

К началу сезона-2023/24 хоккейная коробка в «Платинум Арене Красноярск» будет приведена к североамериканским размерам – 60 на 26 метров.

На домашней арене клуба ВХЛ идет процесс реконструкции. В ходе работ ширину коробки уменьшат на четыре метра.

«Мы хотим, чтобы наша команда показывала более зрелищный хоккей, поэтому приняли решение изменить размеры хоккейной площадки на канадские. Теперь команды на льду «Платинум Арены Красноярск» будут действовать быстрее – не будет лишнего времени на принятие решений, игра будет заточена на чужие ворота.

Мне самому было намного интереснее играть на таких площадках, так как более компактные размеры провоцируют больше бросков по воротам и больше контакта между хоккеистами. Я думаю, всем должно это понравиться!» – сказал президент «Сокола» Александр Семин

Красноярский «Сокол» на год отложил вопрос о вступлении в КХЛ

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
А в КХЛ можно так (если все же решат через год вступать), что там по регламенту?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Козловский
Ответ Амфитрион
А в КХЛ можно так (если все же решат через год вступать), что там по регламенту?
Насколько я знаю у некоторых клубов КХЛ канадские площадки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий