Вуд играет под 71-м номером из-за Малкина: «Интервью с «Питтсбургом» – классный опыт. Они сказали, что Евгений много работает и проявляет себя в ответственный момент»

Мэттью Вуд выступает по 71-м номером из-за Евгения Малкина.

– Вы играете под номером 71 из-за того, что кумиром вашего детства был . Какие эмоции вы испытали, когда общались с « » на преддрафтовых тестах?

– Классный опыт.

Я всегда следил за клубом и особенном за Малкиным. Я сказал им, что рос, наблюдая за Малкиным, и пытался расспросить их о нем и о том, как он себя ведет.

– Узнали ли вы что-нибудь о Малкине, чего не знали раньше?

– Я пытался узнать о нем как можно больше.

Они сказали, что он много работает, по-настоящему целеустремлен и всегда проявляет себя в ответственный момент, – сказал Мэттью Вуд, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.