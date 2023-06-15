«Тампа» близка к продаже миноритарного пакета акций. Клуб оценивают в 1,4 млрд долларов

«Тампа» практически договорилась о продаже миноритарного пакета акций клуба.

«Лайтнинг» близки к тому, что продать пакет акций команды компании Arctos Sports Partners, которая также владеет долями в «Миннесоте», «Питтсбурге» и «Нью-Джерси».

« » как клуб на данный момент оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

В 2012 году акции «Торонто» были проданы Rogers Communications и Bell Canada – на тот момент клуб оценивался в миллиард долларов.

Владельцем «Тампы» является Джефф Уиник. Он купил клуб за 170 миллионов долларов в 2010 году.