Густав Форслинг: «Бобровский играл нереально весь плей-офф. «Флориде» нужно немного лучше играть перед ним, больше помогать»

Густав Форслинг прокомментировал игру Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Флорида» уступает со счетом 1-3 в финальной серии Кубка Стэнли против « ».

Российский голкипер отразил 28 из 31 броска в четвертом матче серии, в котором «Пантерс» уступили 2:3.

«Думаю, что Боб играл нереально на протяжении всего плей-офф.

Он выручал нас множество раз, поэтому считаю, что нам нужно немного лучше играть перед ним, немного больше ему помогать», – сказал защитник « » .