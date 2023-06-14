Густав Форслинг: «Бобровский играл нереально весь плей-офф. «Флориде» нужно немного лучше играть перед ним, больше помогать»
Густав Форслинг прокомментировал игру Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.
«Флорида» уступает со счетом 1-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».
Российский голкипер отразил 28 из 31 броска в четвертом матче серии, в котором «Пантерс» уступили 2:3.
«Думаю, что Боб играл нереально на протяжении всего плей-офф.
Он выручал нас множество раз, поэтому считаю, что нам нужно немного лучше играть перед ним, немного больше ему помогать», – сказал защитник «Флорида» Густав Форслинг.
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