«Ванкувер» может выбрать Вилландера, Даниельсона или Барлоу под 11-м номером на драфте. С хоккеистами встречались отдельно
«Ванкувер» определил игроков, которых может выбрать в первом раунде драфта.
Канадский клуб владеет 11-м номером на драфте НХЛ-2023.
Представители команды в Баффало, где прошли преддрафтовые тесты, провели отдельные встречи со шведским защитником Томом Вилландером, а также нападающими Нэйтом Даниельсоном и Колби Барлоу.
Отмечается, что с Акселем Сандин Пелликкой представители клуба дополнительно не общались, помимо стандартного интервью на преддрафтовых тестах.
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