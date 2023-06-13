«Ванкувер» может выбрать Вилландера, Даниельсона или Барлоу под 11-м номером на драфте. С хоккеистами встречались отдельно

«Ванкувер» определил игроков, которых может выбрать в первом раунде драфта.

Канадский клуб владеет 11-м номером на драфте НХЛ-2023.

Представители команды в Баффало, где прошли преддрафтовые тесты, провели отдельные встречи со шведским защитником Томом Вилландером, а также нападающими Нэйтом Даниельсоном и Колби Барлоу.

Отмечается, что с Акселем Сандин Пелликкой представители клуба дополнительно не общались, помимо стандартного интервью на преддрафтовых тестах.