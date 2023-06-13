Шарп назначен специальным советником по хоккейным операциям «Филадельфии». Патрик выиграл три Кубка Стэнли с «Чикаго»

Патрик Шарп вошел в менеджерский состав «Филадельфии».

41-летний бывший хоккеист назначен на должность специального советника по хоккейным операциям.

будет выполнять указания генерального менеджера Даниэла Бриэра, а также заниматься всеми аспектами деятельности хоккейного отдела клуба, уделяя особое внимание развитию молодых игроков.

Шарп был задрафтован «Филадельфией» и выступал за команду с 2002 по 2005 год.

По ходу сезона-2005/06 Шарп перешел в « », с которым впоследствии он выиграл три Кубка Стэнли.

В общей сложности нападающий набрал 620 (287+333) очков в 939 матчах в лиге.