Шарп назначен специальным советником по хоккейным операциям «Филадельфии». Патрик выиграл три Кубка Стэнли с «Чикаго»
Патрик Шарп вошел в менеджерский состав «Филадельфии».
41-летний бывший хоккеист назначен на должность специального советника по хоккейным операциям.
Патрик Шарп будет выполнять указания генерального менеджера Даниэла Бриэра, а также заниматься всеми аспектами деятельности хоккейного отдела клуба, уделяя особое внимание развитию молодых игроков.
Шарп был задрафтован «Филадельфией» и выступал за команду с 2002 по 2005 год.
По ходу сезона-2005/06 Шарп перешел в «Чикаго», с которым впоследствии он выиграл три Кубка Стэнли.
В общей сложности нападающий набрал 620 (287+333) очков в 939 матчах в лиге.
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